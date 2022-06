Real Madrid : Vinicius Tobias, l'invité surprise de la saison prochaine ?

Le Real Madrid va devoir trancher pour plein de jeunes joueurs cet été : que faire de joueurs comme Sergio Arribas, Antonio Blanco, Reinier ou Take Kubo, entre autres ? Des prêts ? Des ventes ? Une chance en équipe première ? Une place dans l'effectif du Castilla ? José Angel Sanchez et ses hommes vont donc devoir prendre plein de décisions au sujet de bon nombre de jeunes éléments sous contrat. Et ces dernières semaines, du côté de Madrid, on parle beaucoup d'un joueur : Vinicius Tobias. Il n'a que 18 ans, mais beaucoup estiment qu'il peut avoir un rôle à jouer en équipe première dans un avenir relativement proche.

Contrairement à des jeunes comme Peter Federico dont on parle depuis des années déjà, le Brésilien est arrivé pratiquement incognito à Madrid lors du printemps. Profitant du conflit en Ukraine et de l'assouplissement des règles mercato pour les joueurs qui y évoluaient, la direction du Real Madrid, toujours à la recherche des meilleurs jeunes éléments aux quatre coins du monde, est allée toquer à la porte du Shakhtar pour le recruter et l'intégrer au Real Madrid Castilla. Sous les ordres de Raul Gonzalez, il n'a joué que quatre rencontres à partir du mois d'avril... mais ce fut amplement suffisant pour convaincre tout le monde, tout comme il a aussi brillé avec la sélection brésilienne U20.

Un avenir brillant

Prêté jusqu'en 2023, on imagine que le Real Madrid va rapidement tenter de se l'offrir définitivement, surtout que le poste de latéral droit n'est pas spécialement fourni, que ce soit qualitativement ou quantitativement. Outre Dani Carvajal, peu de véritables latéraux capables de faire concurrence à l'Espagnol, Lucas Vazquez étant un ailier de métier et Alvaro Odriozola, prêté à la Fiorentina cette saison, devrait rester en Italie où de nombreux clubs le convoitent. Il faudra mettre 10 millions d'euros sur la table et en prévoir 10 supplémentaire sous forme de bonus, mais ça ne sera pas un problème pour les Madrilènes.

Ses qualités offensives et sa ressemblance avec un certain Marcelo lorsqu'il monte apporter du danger dans les derniers mètres en font déjà un des joueurs les plus prometteurs de la planète à son poste, et sa marge de progression semble colossale. C'est aussi un redoutable joueur dans le un contre un, avec des qualités d'ailier pratiquement lorsqu'il faut dribbler et éliminer l'adversaire. Il faut dire que les recruteurs madrilènes ont eu le nez fin, puisque même en Ukraine, il n'avait disputé que des amicaux avec le Shakhtar. Recruté pour anticiper le départ de Dodô, il n'avait donc pas vraiment pu montrer l'étendue de son talent du côté de Donetsk.

Des soucis de papiers

Seulement, si beaucoup le voient déjà prendre la relève de Dani Carvajal sur le côté droit de l'attaque, il y a un problème actuellement, et pas des moindres. Vinicius Tobias reste un joueur extra-communautaire, et les trois places sont déjà occupées par ses compatriotes Vinicius Junior, Rodrygo et Éder Militão. C'est d'ailleurs ce qui a empêché les Merengues de foncer sérieusement sur Gabriel Jesus ces dernières semaines. Pour le voir à l'oeuvre dans un match officiel sous les ordres de Carlo Ancelotti, il faudra donc qu'une place se libère. Même si tout indiquait que Vinicius Junior allait vite obtenir son passeport espagnol, la situation n'a pas vraiment évolué ces derniers mois, et il faudra donc attendre.

Le plan du Real Madrid reste de le faire alterner les entraînements avec l'équipe B et l'équipe première, pour lui permettre de se mesurer à ceux qui seront ses futurs partenaires. Il devrait commencer la saison sous les ordres de Raul, dans un rôle de titulaire, et en fonction de ses performances et de la situation administrative de ses compatriotes, tout indique qu'il pourrait débuter en équipe première au cours de la saison, du moins dans des matchs avec un enjeu moindre. Il sera en tout cas un bon argument pour suivre le Real Madrid Castilla dès la reprise du championnat !