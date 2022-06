Real Madrid : mais que faire de tous ces jeunes ?

La suite après cette publicité

C'est un sujet qu'on a abordé à de nombreuses reprises sur notre site. Depuis des années, le Real Madrid mène une politique de recrutement très agressive au niveau des jeunes, avec Juni Calafat, spécialiste des pépites au réseau colossal, à la baguette. De nombreux jeunes éléments sont ainsi venus s'ajouter à l'effectif ces dernières années, et les Merengues se retrouvent maintenant avec une bagatelle de jeunes joueurs sous contrat, auxquels il faut ajouter les joueurs prometteurs de La Fabrica, le centre de formation du club, toujours prolifique. Mais forcément, il y a embouteillage. Si certains ont réussi à se faire une place dans l'effectif ces dernières années, à l'image de Fede Valverde ou de Vinicius Junior, entre autres, d'autres n'ont pas leur place et sont partis - comme Martin Odegaard ou Achraf Hakimi - ou ont dû enchaîner les prêts.

Cet été, le Real Madrid se retrouve donc avec bon nombre de joueurs sous le coude dont l'avenir est assez flou. Il y a d'abord le cas des joueurs qui reviennent de prêt. On pense forcément à Take Kubo, qui a enchaîné sur une troisième saison en prêt, du côté de Mallorca, où il avait été plutôt brillant il y a trois ans. Cette fois, le Nippon a eu un peu plus de mal, et on ne peut pas dire que sa cote ait vraiment grimpé suite à ses prestations. Sa situation administrative - il est extracommunautaire et le quota est déjà rempli à Madrid - laisse penser à un nouveau prêt, mais cette fois, il faudra trouver la meilleure destination possible pour que le produit de La Masia puisse enfin exploser. Quant à Reinier, c'est encore pire, puisque contrairement à son acolyte asiatique, il n'a pratiquement pas joué, ne disputant que 153 minutes en Bundesliga avec le Borussia Dortmund. Dans ces conditions là, difficile de progresser, et les Madrilènes seraient bien inspirés de le prêter en Liga. Par le passé, Ronaldo Nazario voulait déjà se l'offrir à Valladolid, et le retour du club en première division pourrait être l'occasion idéale d'y prêter l'ancien de Flamengo.

Les jeunes de la Fabrica vont devoir partir

Mais tous les joueurs qui ont passé la saison loin de Madrid n'ont forcément passé un exercice 2021/2022 difficile. Le défenseur central Victor Chust (22 ans) sort ainsi d'une saison complète à Cadiz, étant un des principaux artisans du maintien du club andalou en Liga. Seulement, la porte est logiquement fermée à Madrid, surtout depuis l'arrivée de Rüdiger. Les Merengues pourraient profiter de sa bonne saison pour en tirer un petit chèque, lui qui serait notamment convoité en Serie A. Alvaro Odriozola lui pourrait en revanche répondre à un vrai besoin. Déjà, parce que le Real Madrid est peu fourni quantitativement au poste de latéral droit, mais aussi parce qu'à part en fin de saison, Dani Carvajal n'a pas forcément été à son meilleur niveau. Lui l'a plutôt été en Italie avec la Fiorentina, et si le Real Madrid ne le veut pas, bien des clubs sont là pour le récupérer, dont l'AC Milan. Les Merengues devront trancher : recevoir un joli chèque ou mettre un vrai concurrent dans les pattes du titulaire ? Reste aussi le cas Vinicius Tobias, latéral droit brésilien de 18 ans prêté par le Shakhtar jusqu'en 2023. Equipe première, Real Madrid Castilla ou prêt en Liga ? On le saura bientôt...

Mais c'est surtout avec les jeunes du club qu'il va falloir prendre des décisions, puisque beaucoup d'entre eux ne peuvent plus se permettre de jouer en troisième division avec l'équipe B. Miguel Gutierrez, talentueux latéral qu'on a vu à plusieurs reprises en équipe première ces derniers temps, risque bien de devoir se chercher un nouveau point de chute. D'autant plus que le Real Madrid pourrait rapatrier Fran Gomez, sur qui il a toujours une option de rachat, qui a brillé avec le Rayo Vallecano cette saison. Mais Gutierrez ne devrait pas manquer de prétendants. Il faut dire que la fameuse génération des Mirlos Five, référence au nom donné aux joueurs issus de l'académie et aux Jackson Five, risque bien de quitter le club. En plus de Chust et Gutierrez, cités précédemment, d'autres joueurs comme Sergio Arribas, qui a notamment inscrit 15 buts en étant milieu de terrain cette saison, Antonio Blanco et Marvin Park ne peuvent pas se permettre de jouer à un niveau semi-pro ou de seulement grapiller quelques minutes en A. Des prêts seront donc sérieusement envisagés tout au long de l'été. Il faudra aussi suivre la situation du jeune Juanmi Latasa (21 ans), buteur du Real Madrid Castilla, que Carlo Ancelotti pourrait intégrer à l'équipe première. L'Italien, qui n'a pas vraiment donné sa chance aux jeunes du centre depuis son retour, pourrait faire une exception avec Latasa, dont on parle très bien en interne à Madrid. Quoi qu'il en soit, le Real Madrid risque de se retrouver avec bon nombre de joueurs dispersés un peu partout sur le Vieux Continent une saison de plus.