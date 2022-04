Le Real Madrid pousse 3 stars vers la sortie !

La suite après cette publicité

À l'occasion de la 31ème journée de Liga, le Real Madrid accueille, ce samedi à 21 heures, Getafe au Santiago Bernabéu. L'occasion pour les hommes de Carlo Ancelotti d'asseoir un peu plus leur domination sur le championnat espagnol et de se rapprocher inéluctablement du titre final. Toujours en course sur la scène européenne, les Merengues peuvent également se reposer sur un Karim Benzema étincelant ces derniers mois, à l'image de son retentissant triplé inscrit face aux Blues (3-1) qui permet d'ores et déjà à la Casa Blanca d'entrevoir les demi-finales de la Ligue des Champions. Auteur de 37 buts et 13 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues, KB9 est ainsi le grand artisan du présent radieux vécu par le club espagnol. Des performances éblouissantes qui n'empêchent cependant pas les dirigeants madrilènes de préparer l'avenir.

Dans cette optique, si le Real Madrid semble avoir jeté son dévolu sur Kylian Mbappé, tout en espérant attirer dans ses filets Erling Haaland lors du prochain mercato estival, les Merengues souhaitent également libérer de la masse salariale en mettant à la porte plusieurs stars aux émoluments conséquents. Une volonté d'autant plus légitime quand on connaît les prétentions salariales des deux prodiges précédemment cités. Dès lors et comme nous vous le révélions, ce vendredi, le club présidé par Florentino Pérez a ainsi pour objectif de vendre Eden Hazard à l'été 2023 alors qu'il ne lui restera, à ce moment-là, qu'un an de contrat. En début de semaine, AS expliquait même que les Merengues avaient un plan bien précis en tête pour le Belge, à savoir le prêter la saison prochaine afin qu'il joue et retrouve son niveau.

Eden Hazard, Isco et Alvaro Odriozola sur le départ !

Un départ qui semble malgré tout loin d'être acté, et ce malgré l'intérêt formulé par Arsenal, comme révélé sur notre site le 15 mars dernier. En effet, si les Gunners sont revenus cette semaine à la charge et qu'un nouveau rendez-vous a eu lieu afin de discuter d'un éventuel prêt la saison prochaine, le Diable Rouge ne serait pas forcément enclin à quitter la capitale espagnole. Persuadé de pouvoir (enfin) s'imposer sous le maillot madrilène et ainsi préparer au mieux le Mondial 2022, l'ancien des Blues pourrait malgré tout revoir sa position face à la pression de ses dirigeants. Et Hazard n'est d'ailleurs pas le seul sur la liste des indésirables...

Comme rapporté par Francisco José Delgado dans SER Deportivos, la Casa Blanca souhaiterait également se séparait de deux autres joueurs de l'effectif merengue. En premier lieu, Isco Alarcón, qui termine son contrat le 30 juin. Dans cette optique, le Real Madrid n’a pas proposé de prolongation à l'international de la Roja et un départ vers Séville semble même en bonne voie. Enfin, la formation à la tunique blanche serait également ravie si la Fiorentina décidait de signer Odriozola. Valorisé à 30 millions d’euros, le latéral droit représenterait, en effet, une belle rentrée d'argent pour les Merengues. Si la Viola opterait, pour l'heure, vers un nouveau prêt pour la saison prochaine, les dirigeants madrilènes pourraient alors obliger le club italien de prendre en charge l'intégralité du salaire du natif de San Sebastián (le Real prend actuellement en charge 50% de celui-ci). Enfin, outre ces trois noms, Gareth Bale et Marcelo, en fin de contrat à l'issue de la saison, quitteront eux-aussi le club cet été. Oui, le mercato estival s'annonce d'ores et déjà bouillant à Madrid où un grand ménage se profile.