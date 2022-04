Real Madrid : la stratégie mercato d'Eden Hazard

La suite après cette publicité

Mercredi soir, Eden Hazard aurait aimé retrouver son jardin de Stamford Bridge en Ligue des Champions. Un terrain où il a martyrisé de nombreux joueurs et inscrit un paquet de buts sous le maillot du Chelsea Football Club. Mais l'ancien joueur des Blues, passé au Real Madrid en 2019, n'a malheureusement pas pu être présent. La faute à une nouvelle blessure. En effet, le Belge s'est fait «retirer la plaque d'ostéosynthèse de son péroné droit» a annoncé la Casa Blanca le 29 mars dernier.

En convalescence, le natif de La Louvière a déjà repris tout seul et compte revenir très rapidement pour terminer la saison. Une saison une nouvelle fois compliquée pour Hazard. Derrière Vinicius Jr dans la hiérarchie, le Diable Rouge totalise 23 apparitions toutes compétitions confondues, dont 9 en tant que titulaire. Il a inscrit un but et délivré deux passes décisives. Un maigre bilan quand on connaît le talent et les capacités du joueur âgé de 31 ans.

Réunion au sommet avec Arsenal

Au Real Madrid justement, on n'a pas oublié ses qualités et sa valeur malgré ses difficultés. En début de semaine, AS a expliqué que les Merengues avaient un plan bien précis en tête pour le Belge, à savoir le prêter la saison prochaine afin qu'il joue et retrouve son niveau. En cas de succès, la Casa Blanca, qui compte aussi sur une bonne Coupe du Monde du joueur, a pour objectif de le vendre à l'été 2023, à un an de la fin de son contrat.

Une stratégie qui est bien celle du club espagnol nous a-t-on fait savoir. D'ailleurs, un club est prêt à l'accueillir. Comme révélé sur notre site le 15 mars dernier, Arsenal a initié les premiers contacts avec l'entourage du Merengue. Une simple prise de renseignements au départ. Mais d'après nos informations, les Gunners sont revenus cette semaine à la charge. Un nouveau rendez-vous a eu lieu afin de discuter d'un éventuel prêt la saison prochaine, comme cela a été le cas avec Odegaard ou Ceballos.

Hazard veut absolument rester

Toutefois, la partie est loin d'être gagnée pour les Londoniens. Selon nos informations, Eden Hazard, dont le cœur a appartenu à Chelsea durant de nombreuses années, ne veut pas quitter le Real Madrid cet été. À l'heure actuelle, il envisage même d'aller au bout de son contrat, qui s'achève dans deux ans. L'ancien joueur du LOSC est convaincu qu'il peut encore s'imposer dans la capitale espagnole l'année prochaine.

Ce, malgré le fait qu'il ait vécu trois saisons difficiles et que plusieurs grandes stars risquent d'arriver cet été 2022, à l'image de Kylian Mbappé. Il veut garder de la stabilité à l'approche du Mondial qui se déroulera entre novembre et décembre au Qatar. Ce qui contrarie les plans du Real Madrid pour le moment. Mais le mercato n'a pas débuté et Hazard pourrait revoir sa position. Affaire à suivre...