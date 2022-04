JT Foot Mercato : le Real Madrid a trouvé comment se débarrasser d'Eden Hazard

La suite après cette publicité

Le Real Madrid planifie l'avenir d'Eden Hazard

Alors que le Real Madrid prépare son mercato d'été, la gestion du cas Eden Hazard sera l'un des points importants. Selon AS, le club madrilène tient un plan pour Hazard. Étant donné que le Belge s'est récemment fait opérer, un transfert semble impossible dans l'immédiat. Mais pour les dirigeants madrilènes, il faut réussir à le prêter cet été dans un club où il pourra jouer la saison prochaine, afin de retrouver du temps de jeu et surtout récupérer son niveau. Ce qui pourrait ensuite permettre une vente, à un an de la fin de son contrat. Autre point favorable, Hazard devrait jouer la Coupe du Monde au Qatar et briller avec la Belgique, ce qui remonterait également sa cote et pourrait donner envie à une équipe d'investir sur lui.

La tendance serait entrain de s'inverser pour Kylian Mbappé au PSG

Au Paris Saint-Germain, l'espoir renaît chez les supporters puisque l'idée d'une prolongation de Kylian Mbappé devient de plus en plus sérieuse. Auteur d'un doublé ce dimanche soir lors de la victoire 5-1 du PSG face au FC Lorient, les déclarations du Bondynois après la rencontre ont mis le feu aux journaux français et espagnols. Selon France Bleu, la tendance serait en train de s'inverser puisqu'une prolongation n'est plus du tout irréalisable. Une information qui vient appuyer les propos de Mbappé, qui expliquait n'avoir toujours pas pris de décision.

Déjà la fin entre Hatem Ben Arfa et le LOSC ?

Avec 9 bouts de matches joués à son actif, Hatem Ben Arfa n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent depuis son arrivée chez les Dogues. Après la rencontre face à Bordeaux ce samedi qui s'est terminée sur le score de 0-0, l'ancien international français a craqué. Un échange tendu a eu lieu avec son coéquipier Tiago Djalo, suivi d'une altercation avec son coach Jocelyn Gourvennec, qui était venu calmer tout le monde. Selon RMC, il aurait déclaré : «on joue trop bas ici. On ne joue pas comme une équipe qui prétend à une place en Coupe d'Europe. Ce n'est pas Guingamp ici !». Un gros tacle à son coach qui devrait engendrer des sanctions de la part du LOSC, pouvant aller jusqu'à la résiliation de son contrat.