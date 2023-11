Mercato : le Real Madrid est confiant pour Alphonso Davies

Le Real Madrid a une idée claire pour son mercato d’hiver. Carlo Ancelotti étant satisfait du groupe à sa disposition, aucun renfort ne devrait ainsi rejoindre les rangs du technicien transalpin à Madrid dans les prochaines semaines. Cela n’empêche pas le board des Merengues à plancher sur le prochain mercato estival qui, lui, devrait s’annoncer pour le moins agité. Et alors qu’un effort considérable pourrait être réalisé sur les cibles de longue date que sont Kylian Mbappé et Erling Haaland, d’autres cibles onéreuses et prestigieuses sont également observées.

La suite après cette publicité

C’est le cas d’Alphonso Davies. Ciblé depuis plusieurs mois par la direction madrilène, l’arrière gauche canadien semble prêt à quitter le Bayern Munich et serait emballé par le projet ibérique. Selon les indiscrétions de Relevo, la cellule de recrutement du Real considère sa venue comme acquise et travaille pour la prochaine saison en le considérant déjà dans le groupe du Real Madrid. La publication espagnole ajoute que les dirigeants madrilènes espèrent trouver une issue positive pour vendre Ferland Mendy.