Ligue des Champions : le tirage complet des barrages

La phase de mini championnat de la Ligue des Champions a pris fin ce mercredi. 24 équipes ont validé leur ticket pour la phase à élimination directe, mais 16 d’entre elles vont devoir passer par la case barrages. Chez les clubs français, seul le LOSC a acquis le droit de se reposer en attendant les huitièmes de finale. Cependant, le suspens n’était pas à son paroxysme ce midi au siège de l’UEFA, malgré la possibilité de voir enfin deux clubs d’un même pays se rencontrer avant les quarts de finale.

La suite après cette publicité

En effet, il convient de rappeler que le tirage des barrages (et du reste de la compétition) n’est pas intégral. Le classement final de la phase de ligue a prédéfini les futures oppositions et chaque club n’a désormais plus que deux adversaires possibles. Ce nouveau format nous a donc offert un affrontement 100% Ligue 1 dès les barrages. Quinzième du classement, le Paris Saint-Germain jouera face à la révélation brestoise. Une bonne nouvelle pour les Franciliens qui n’ont jamais perdu face aux Bretons en 29 matches (21 victoires, 8 nuls).

Encore un choc entre le Real Madrid et Manchester City

Hasard du calendrier, les deux équipes ne vont d’ailleurs plus se quitter puisqu’elles vont se rencontrer trois fois en trois semaines, à savoir dès demain en Ligue 1 et lors des deux matches de barrage. De son côté, Monaco essayera de prendre sa revanche face à Benfica. Les Aguias s’étaient imposées à Louis II au terme d’un match entaché par de grosses polémiques arbitrales. Enfin, ce tirage nous propose également une affiche digne d’une finale.

La suite après cette publicité

Qualifié d’extrême justesse, Manchester City (22e) avait une chance sur deux de tomber sur le Real Madrid. Les Skyblues défieront bien les Merengues dans un choc qui est devenu un classique de la C1 ces trois dernières années. Pour rappel, les matches allers se disputeront les 11 et 12 février prochains, tandis que les matches retours auront lieu la semaine suivante, les 18 et 19. Puis le dernier tirage au sort de la compétition se tiendra le vendredi 21 février, et déterminera ainsi la totalité du tableau.

Les affiches des barrages :