Real Madrid : le groupe au complet face à Valence

Les vacances de fin d’année arrivent déjà à leur terme et les équipes sont de retour à la compétition dès ce week-end. C’est notamment le cas du Real Madrid qui se déplace sur la pelouse de Valence ce samedi à 21 heures. L’occasion pour la formation de Carlo Ancelotti de s’emparer provisoirement de la première place du classement de la Liga en cas de succès.

Pour l’occasion, le technicien italien va pouvoir compter sur un groupe au complet. Kylian Mbappé est évidemment présent en attaque tout comme Endrick, Vinicius Jr et Rodrygo. Au milieu de terrain, Camavinga et Tchouameni sont aptes tout comme Bellingham et Valverde. Le jeune défenseur Asencio est encore présent dans le groupe.