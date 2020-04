Real Madrid : le prix d'Eduardo Camavinga a été fixé

Il n'a que 17 ans, mais depuis ses premières apparitions sous le maillot rouge-et-noir la saison dernière, Eduardo Camavinga a immédiatement conquis son monde. Talent précoce du Stade Rennais, le milieu de terrain est rapidement devenu un dossier prioritaire au sein du club breton. Ainsi, quelques mois seulement après lui avoir fait signer son premier contrat professionnel, les dirigeants bretons ont prolongé son contrat jusqu'en 2022. Mais du côté du Roazhon Park, c'est toujours la même question : combien de temps le SRFC va-t-il pouvoir tenir sans devoir lâcher son joyau ?

Car le moins que l'on puisse dire, c'est que Camavinga attire les courtisans de poids. Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid par exemple, pour ne citer qu'eux. En Espagne, le désir de Zinedine Zidane d'enrôler le Français est d'ailleurs un sujet récurrent. Interrogé sur l'intérêt merengue, Julien Stéphan avait reconnu que son joueur avait les moyens de revêtir un jour la tunique blanche. «Oui, il en a les capacités (de jouer au Real Madrid). À moyen terme, je le vois évoluer au sein d’une structure de très haut niveau avec les exigences qui vont avec», avait-il déclaré récemment dans un entretien accordé à AS. Cependant, Stéphan avait quand même fortement conseillé à Camavinga de rester une saison supplémentaire en Bretagne.

Un tarif abordable pour le Real Madrid

«Je lui donne toujours le conseil de rester une année de plus à Rennes parce que c’est son club formateur. Après une bonne saison, il faut toujours confirmer et ce serait plus facile pour lui de le faire ici. » Sauf que la presse madrilène n'est pas du même avis. Ce matin, Marca annonce que le Real Madrid a la voie libre pour recruter Camavinga. La raison ? Plusieurs prétendants tels que le FC Barcelone et le Borussia Dortmund se seraient retirés de la course. Enfin, AS indique que le prix du Rennais a été fixé.

Recruter Eduardo Camavinga coûterait donc 50 M€. Ce serait tout du moins la valeur qu'aurait fixé le SRFC d'après le quotidien espagnol. Un montant conséquent pour un élément de son âge. Une plus-value qui serait énorme pour les Rouge-et-Noir puisque Camavinga a été formé au club. Cependant, vu la folie des derniers mercatos, Rennes pourrait peut-être espérer un peu mieux, même si la crise du coronavirus risque d'impacter fortement ce dossier si un départ est décidé cet été.