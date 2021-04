Suivez l'avant-match entre le PSG et le Bayern Munich

La suite après cette publicité

19h | Les supporters du PSG entonnent "Paris est magique !"

18h55 | Robert Lewandowski encourage le Bayern

L'attaquant polonais s'est fendu d'un message par vidéo pour encourager ses coéquipiers ce soir. «Salut à tous, je vous supporte tous de la maison. Mia San Mia (Nous sommes nous, nous sommes fiers de ce que nous sommes ndlr)» a-t-il expliqué.

18h50 | Les supporters parisiens donnent de la voix

Si le match est prévu à huis clos, des supporters du Paris Saint-Germain se sont réunis devant l'hôtel des joueurs parisiens pour donner de la voix et encourager leur équipe avant la rencontre.

L'ambiance monte du côté de l'hôtel des joueurs parisiens à quelques minutes du départ du car pour le Parc #PSGFCB #PSGBayern #Ultras pic.twitter.com/leyY10MGjd — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) April 13, 2021

Des supporters du PSG se rassemblent pour encourager leur équipe ! #PSGFCB pic.twitter.com/KrpMaW2j3Z — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) April 13, 2021

18h45 | Le PSG en bleu marine

Le club francilien portera son maillot domicile ce soir, sa tunique bleue marine.

Tout est en place ✔️



Comment êtes-vous à l'approche de ce quart de finale retour ?#𝐏𝐒𝐆𝐅𝐂𝐁 | 🏆 #UCL pic.twitter.com/ddsHEAQEdo — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 13, 2021

18h40 | Avantage PSG dans les confrontations

Le Bayern Munich et le PSG ont disputé 10 matches de Ligue des Champions face à l'autre. Pour le moment, les Franciliens dominent avec 6 victoires contre 4 pour le club allemand. Par contre ces matches ont majoritairement eu lieu en phase de poules. Le seul match à élimination directe avant l'actuelle double confrontation c'était la finale de l'an dernier remportée par les Allemands (1-0).

18h35 | Le Bayern Munich a un plan pour faire dérailler le PSG

Battu à l'aller (2-3), le Bayern Munich se rend demain à Paris pour arracher son ticket pour les demi-finales. Et les Bavarois savent ce qu'ils ont à faire. Souvent pris à défaut dans la profondeur au match aller, le club bavarois essayera de laisser moins d'espaces à Kylian Mbappé. Les joueurs d'Hans-Dieter Flick tenteront également de faire mal mentalement. Plus de détails ici.

18h30 | Qui est menacé de suspension ?

En cas de qualification, le Paris Saint-Germain ou le Bayern Munich affrontera le vainqueur du duel entre Manchester City et le Borussia Dortmund (2-1 à l'aller pour les Anglais). Côté allemand, Jérôme Boateng, Eric Maxim Choupo-Moting, Lucas Hernandez et Joshua Kimmich sont menacés de suspension pour la demi-finale aller. Côté francilien, Idrissa Gueye, Neymar et Julian Draxler sont concernés.

18h25 | Deux équipes décimées

Pour ce match, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont du faire avec les forfaits. Côté francilien, Mauro Icardi, Marquinhos et Layvin Kurzawa ne seront pas là. Marco Verratti et Alessandro Florenzi font leur retour mais ils ne devraient pas débuter. Pour le Bayern Munich, Niklas Süle, Douglas Costa, Corentin Tolisso, Marc Roca, Serge Gnabry et Robert Lewandowski sont absents. Incertains, Kingsley Coman, Leon Goretzka et Lucas Hernandez pourront jouer.

18h20 | Pour se qualifier, le PSG doit ...

Après sa victoire 3-2 du match aller, le Paris Saint-Germain souhaite convertir l'essai avec une qualification. Les Franciliens seront qualifiés en cas de victoire ou de match nul ce soir. Même une défaite pourrait être suffisant ce soir si celle-ci intervient sur le score de 1-0 ou 2-1. En cas de 3-2 nous auront le droit à des prolongations. Le Bayern Munich doit s'imposer avec deux buts d'écart pour passer ou bien s'imposer 4-3, 5-4 ou 6-5.

18h15 | Quel est votre pronostic ?

Après la victoire 3-2 du Paris Saint-Germain au match aller contre le Bayern Munich, les deux équipes se retrouvent ce soir pour le second match. N'hésitez pas à donner vos pronostics dans les commentaires.

18h10 | Le Paris Saint-Germain a préparé un tifo

Pour ce match important dans l'histoire européenne du Paris Saint-Germain, les supporters du club francilien ont préparé un tifo dans les tribunes. Une façon d'encourager leurs joueurs malgré le huis clos qui laissera les tribunes du Parc des Princes vides ce soir.

18h05 | Les compositions probables de PSG-Bayern

Comme nous vous l'avons expliqué plus tôt dans la journée, le Paris Saint-Germain devrait se présenter dans un 4-2-3-1 avec Keylor Navas dans les buts derrière Colin Dagba, Danilo Pereira, Presnel Kimpembe et Abdou Diallo. Idrissa Gueye et Leandro Paredes devraient former le double pivot derrière Julian Draxler, Neymar, Angel Di Maria et Kylian Mbappé seul en point. De son côté le Bayern devrait évoluer dans un 4-2-3-1 avec Manuel Neuer comme dernier rempart derrière Benjamin Pavard, Jérôme Boateng, Lucas Hernandez et Alphonso Davies. Joshua Kimmich et David Alaba devraient former le double pivot. Eric Maxim Choupo-Moting prendrait lui la pointe derrière Leroy Sané, Thomas Müller et Kingsley Coman.

18h00 | Suivez avec nous l'avant-match de PSG-Bayern Munich

Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain affronte le Bayern Munich au Parc des Princes. Un choc au sommet qui va déterminer qui rejoindra les demi-finales la Ligue des Champions 2020/2021. Vainqueur 3-2 au match aller, le club francilien tentera de confirmer contre une équipe allemande gonflée à bloc. Le coup d'envoi de ce match est prévu à 21h. Pour suivre cette rencontre sur notre live commenté, cliquez-ici.

