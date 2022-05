Quand Fernando Alonso se mouille sur le dossier Kylian Mbappé

Le dossier Kylian Mbappé (23 ans, Paris SG) est une véritable affaire d'État, en France comme en Espagne, où le Real Madrid espère ardemment le recruter. Après le maire de Madrid et celui de Poissy, c'est Fernando Alonso, pilote de Formule 1 de l'écurie Renault, qui y a été de son commentaire sur les ondes de El Partidazo de COPE.

«Je suis tranquille pour Mbappé. C'est ce qu'a dit le président quand on lui a demandé s'il venait, non ? D'être tranquille», a confié le champion du monde de F1 en 2005 et 2006, supporter déclaré des Merengues, à quelques jours du Grand-Prix d'Espagne, à Barcelone. Tout le monde en parle...