Equipe de France : les confessions de Kylian Mbappé sur sa soirée de rêve

Efficace, étincelant, juste, altruiste. Les qualificatifs pour décrire Kylian Mbappé, auteur d'un quadruplé et élu homme du match, ne manquent pas à l'issue du récital offensif proposé, ce samedi soir, par l'équipe de France face au Kazakhstan (8-0). Dans une soirée marquée par l'émotion de l'hommage aux victimes du 13 novembre 2015, six ans jour pour jour après les attentats, les Bleus, bien aidés par les errements défensifs kazakhstanais, ont réalisé une performance brillante. Jamais inquiétés, appliqués et en maîtrise totale d'un bout à l'autre du match, les hommes de Didier Deschamps ont surtout assurés leur présence au Qatar pour la prochaine Coupe du Monde.

Grand artisan de ce score fleuve, Kylian Mbappé semble, à ce titre, avoir définitivement chassé les doutes d'un été douloureux marqué par une élimination face à la Suisse en huitième de finale du dernier Euro et se réjouit, d'ores et déjà, de ce titre mondial à défendre dans un peu plus d'un an : «le plus important c'était la qualification. On voulait défendre notre titre, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué cette Coupe du Monde dans le groupe. On a respecté le jeu, l'adversaire, on a voulu faire mal jusqu'à la fin. Cela a donné ce score large», a dans un premier temps déclaré le numéro 10 des Bleus au micro de M6.

Quadruplé historique pour Kylian Mbappé !

Inarrêtable, le natif de Bondy a tout simplement inscrit un quadruplé. Une première en équipe de France depuis Just Fontaine contre la RFA en 1958. Auteur de l'ouverture du score dès la sixième minute de jeu, l'attaquant parisien n'a pratiquement rien manqué dans cette rencontre où il a également offert une passe décisive pour Karim Benzema. Redoutable balle au pied, il s'est par ailleurs illustré de la tête sur le but du triplé. Un exercice dans lequel le principal intéressé affirme avoir progressé ces derniers mois : «hier j'ai marqué de la tête à l'entrainement, avec mon cache-cou, j'ai hurlé c'est un coup du destin, j'ai pas un grand jeu de tête, mais j'ai progressé et ça commence à ressembler à ce que je veux devenir», déclarait-il à l'issue de la rencontre.

Ballon du match sous le bras en souvenir de ce mémorable quadruplé, Mbappé est donc encore plus rentré dans l'histoire de l'équipe de France et l'ancien Monégasque ne semble d'ailleurs pas prêt de s'arrêter en si bon chemin : «un nouveau sacre mondial ? C'est un rêve, un objectif, c'est une chance unique de jouer dans une équipe qui peut la gagner, il faut jouer notre chance, on veut aller là-bas pour la gagner», concluait l'homme de cette soirée de rêve qui vise désormais une troisième étoile sur la tunique tricolore.