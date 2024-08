L’OM concède le nul dans les derniers instants contre Sunderland

Après une défaite contre Nîmes (0-2) et deux victoires contre Toulon (3-0) et Pau (3-0), l’Olympique de Marseille poursuivait sa préparation contre Sunderland, équipe de Championship, où évolue le frère de Jude Bellingham, Jobe. Avec Hojbjerg, Moumbagna, Harit ou encore Brassier, Roberto De Zerbi alignait une équipe légèrement différente de celle contre Pau, sans Greenwood notamment. Et rapidement, l’OM se montrait dangereux dans l’entame du match.

Dominateurs et avec une large phase de possession, les Marseillais s’imprégnaient de plus en plus de la tactique De Zerbi, avec des latéraux qui n’hésitaient pas à venir faire le surnombre en attaque. Après une première occasion de Moumbagna (18e), le buteur camerounais parvenait à ouvrir le score après un gros travail de Murillo (1-0, 27e). En maîtrise contre les Black Cats, l’OM manquait encore de justesse dans la finition puisque Luis Henrique et Moumbagna avaient les occasions de faire le break.

Ismaël Koné déjà décisif

En début de seconde période et après un nouveau manqué de Moumbagna, Cirkin pouvait tromper Ruben Blanco d’une tête superbement placée pour égaliser (1-1, 52e). Mais l’entrée de la recrue Koné a tout changé. Pour ses premiers pas à l’OM, le Canadien a rapidement apporté de la technique et a été recherché par ses partenaires dès son entrée en jeu. Et après un bel enchaînement individuel, Koné redonnait l’avantage aux Phocéens d’une belle frappe enroulée (2-1, 60e), alors qu’ils étaient dans un temps faible depuis l’égalisation.

Même si l’OM s’est fait peur avec un poteau trouvé par les Black Cats (68e), cela aura été maîtrisé et la défense aura été solide, malgré un temps faible en début de seconde période. Jobe Bellingham n’aura d’ailleurs pas inquiété l’arrière-garde marseillaise, bien repris par Brassier sur sa meilleure occasion (57e). Mais en toute fin de partie et après une faute de Blanco, le Titi Parisien Aouchiche pouvait égaliser pour Sunderland sur penalty (2-2) et priver l’OM d’un troisième succès consécutif. Roberto De Zerbi aura une dernière répétition contre Augsbourg (10 août), avant la reprise de la Ligue 1, le 17 août prochain, à Brest.