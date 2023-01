Ligue 1 : trois nommés pour le titre de meilleur joueur en novembre-décembre

Trois hommes pour un trophée. Ce mardi, l’UNFP a dévoilé le nom des éléments nommés pour le titre de joueur du mois de novembre-décembre (exceptionnellement sur deux mois, la Coupe du Monde 2022 ayant écourté chacun d’eux). Il s’agit de Kylian Mbappé (PSG), Seko Fofana (RC Lens) et Benjamin Bourigeaud (Stade Rennais FC).

Le Bondynois a inscrit deux buts en 349 minutes (4 matchs) avec le club de la capitale. Le capitaine des Sang et Or a lui planté 1 but et délivré 1 passe décisive en 360 minutes (4 matchs). De son côté, le joueur des Rouge et Noir a lui marqué à trois reprises en 4 rencontres (360 minutes). Que le meilleur gagne !

