Manchester City va s’offrir une première recrue à 40 M€ !

Ces derniers mois, Chelsea anime quasiment à lui tout seul le mercato. Depuis le départ de Roman Abramovitch et l’arrivée de Todd Boehly, il y a plus d’un an maintenant, la formation londonienne est au cœur de presque toutes les rumeurs mercato à chaque fois. Il faut dire que le milliardaire américain a vite fait parler de lui en dépensant des sommes astronomiques sur le marché des transferts (plus de 650 millions en deux mercatos) pour des résultats sportifs très décevants. Chelsea a fini à une très décevante 12e place cette saison et a fini par virer 3 entraîneurs. Thomas Tuchel a laissé sa place à Graham Potter qui a lui-même cédé sa place à Frank Lampard qui a donc lâché le poste en fin de saison pour Mauricio Pochettino.

Mais au-delà de l’entraîneur, les Blues sont face à un gros chantier : celui de dégraisser considérablement l’effectif avant la fin du mois de juin pour ne pas risquer des sanctions liées au fair-play financier. Dans ce sens, depuis plusieurs semaines, outre le possible départ de Kai Havertz, c’est Matéo Kovacic qui est annoncé sur le départ. Le milieu croate est apprécié par Manchester City et Pep Guardiola qui estime qu’il serait une très bonne recrue au milieu de terrain surtout en cas de départ d’un certain… Ilkay Gündogan. Et alors que la presse anglaise expliquait que les Cityzens avaient accéléré sur ce dossier, il semble désormais que le dossier soit même bouclé à 99%.

Tout est bouclé, ou presque

En effet, selon les informations de ESPN, Manchester City est sur le point de trouver un accord total avec Chelsea pour l’international croate. Les deux clubs sont déjà tombés d’accord sur le montant du transfert qui va s’élever à 40 millions d’euros. Les négociations portent désormais sur l’étalement du paiement de la somme. Chelsea aimerait évidemment toucher une bonne partie avant la fin du mois de juin puisque cela contribuera donc à atténuer les pertes de la saison en cours pour faciliter le respect des règles du fair-play financier de l’UEFA.

Le média américain précise que Kovacic est déjà d’accord avec Manchester City et il ne manque donc plus que quelques détails pour boucler ce dossier. Le milieu de 29 ans est actuellement avec la sélection croate avec qui il jouera la finale de la Ligue des Nations ce week-end. Après ça, il se rendra en Angleterre pour passer sa visite médicale et ainsi s’engager avec la formation Champion d’Europe en titre. Un accord définitif est attendu dans les prochains jours selon ESPN. Manchester City ne se repose pas sur le mercato et va donc réaliser un premier joli coup sur le marché des transferts pour un montant très correct.