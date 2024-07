Copa América : arrestation du président de la fédération colombienne en pleine finale

Absent au moment de la remise des médailles à l’issue de la finale de Copa América entre la Colombie et l’Argentine, Ramón Jesurún a été arrêté après avoir été accusé d’agression sur un policier responsable de la sécurité du stade. D’après Fox Sports, l’homme de 71 ans a été libéré ce matin après avoir payé sa caution de 2000 dollars. «Mon accréditation indiquait que j’avais un « accès total » et un agent de sécurité, l’un de ceux qui veulent jouer un rôle important, l’a ignoré. J’ai insisté pour que je puisse entrer, il m’a bousculé et il y a eu une émeute, ridicule et injuste, au cours de laquelle des enfants ont été écrasés», a déclaré le patron du foot colombien devant les médias américains.

La finale de la Copa América qui se tenait à Miami, a été le théâtre d’évènements fâcheux qui ont sali l’image de la compétition et retardé le coup d’envoi de plus d’une heure et demi. En plus de l’agression qui aurait été perpétrée par le président de la fédération colombienne. Les images des supporters de la Tricolor passants par les conduits d’aération en saccageant tout sur leur passage pour tenter de rentrer dans le stade ont choqué le monde. Les fans colombiens qui s’étaient déjà fait remarquer, en mal, lors des demi-finales face à l’Uruguay lorsque des bagarres ont éclatés en tribune, à l’issue de la rencontre.