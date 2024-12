Monaco - Toulouse : les compositions officielles

L’AS Monaco reçoit Toulouse à Louis II dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Actuellement 4e du classement, Monaco peut reprendre la 2e place et revenir à seulement cinq longueurs du PSG en cas de succès ce samedi à domicile. En face, les Toulousains sont 10es, ils ont remporté 4 de leurs 5 derniers matchs de championnat. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Pour cette rencontre, Adi Hütter opte pour un 4-2-3-1. Majecki dans la cage, Vanderson et Caio Henrique sur les côtés de la défense, une charnière Singo-Kehrer. Au milieu, Camara est associé à Zakaria, Minamino en meneur de jeu. Enfin en attaque, Akliouche et Golovin entourent Ilenikhena. Côté TFC, on démarre en 3-4-3. Carles Martinez Novell aligne exactement le même onze que face à Auxerre la semaine passée, le trio Aboukhlal-King-Gboho tentera de faire trembler les filets monégasques.

Les compositions

Monaco : Majecki - Vanderson, Singo, Kehrer, Caio Henrique - Camara, Zakaria © - Akliouche, Minamino, Golovin - Ilenikhena

Toulouse : Restes - Sidibé, Cresswell, McKenzie - Donnum, Casseres, Sierro ©, Suazo - Aboukhlal, King, Gboho