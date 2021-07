Javier Tebas s'exprime sur la prolongation de Lionel Messi

Le feuilleton Lionel Messi n'est toujours pas terminé. Alors que l'Argentin de 34 ans n'a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone, Javier Tebas, le président de la Liga, s'est exprimé sur la situation de Lionel Messi. Tout en mettant la pression sur le Barça, Javier Tebas, présent au Gala de Campeones 2021, a assuré que la prolongation du sextuple Ballon d'Or était en bonne voie.

La suite après cette publicité

«Tout dépend du Barça. Ils connaissent les règles à propos du contrôle économique et il n'y a pas d'exceptions. Lorsque vous devez modifier des règles, il existe certaines conditions et à ce jour, il n'y a rien de prévu pour modifier quoi que ce soit. Le Barça me dit qu'ils ont l'espoir de vendre quelqu'un ou de baisser le salaire de quelqu'un d'autre, mais jamais de modifier les règles pour que Messi reste», a-t-il expliqué. Avant de préciser que La Pulga était proche de prolonger. «Je crois Laporta, qui a des informations directes et s'il dit que les choses vont bien, je le crois», a ajouté Tebas.