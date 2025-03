Real Madrid : la déclaration lunaire de James Rodriguez sur Zidane

Parmi les rares flops du recrutement du Real Madrid dans les années 2010, James Rodriguez n’a jamais pu faire entrevoir les qualités techniques et le sens du but qu’il avait pu montrer à Monaco ou avec la Colombie lors de son exceptionnelle Coupe du monde 2014. Interrogé dans l’émission hispanique «Los Amigos de Edu», le meneur de jeu est revenu sur son passage dans la capitale espagnole, racontant que «quand je suis arrivé à Madrid, je me suis demandé : 'Comment vais-je parler à Ramos, Karim, Modric, Cristiano ou Iker ?' Mais je suis arrivé et ils étaient tous très calmes comme s’ils jouaient dans le quartier avec leurs amis.»

En fin d’interview, le joueur s’est prêté au jeu qui lui était soumis, ou il devait choisir le meilleur entre deux joueurs qui lui sont présentés. Et à la question «James Rodriguez ou Zinédine Zidane», le Colombien a hésité quelques secondes, avant de répondre que «Zidane était très bon, il a gagné la Coupe du monde à son apogée, mais… James. Quand il est arrivé sur le banc, je n’ai eu aucun problème avec lui, je n’étais pas en colère contre lui comme on le disait, mais il a trouvé une super équipe dans laquelle je ne m’intégrais pas.»