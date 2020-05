Un champion du monde 2018 a vendu sa médaille d'or aux enchères

Ils ne sont plus que 22 joueurs à toujours avoir dans leurs affaires leur médaille d'or de champion du monde 2018. L'un des Français, vainqueur il y a bientôt deux ans de la Coupe du monde en Russie, a vendu sa médaille aux enchères dans le cadre d'une oeuvre de bienfaisance. Elle a rapporté la somme de 71 875 dollars (65 950 €).

L'identité du joueur est en revanche restée secrète, tout comme celle de l'acquéreur, l'organisateur Julien's Auctions n'ayant rien voulu révéler. Pour rappel, cette médaille avait été remise après la victoire des Bleus face à la Croatie 4-2 sous une pluie battante.

SOLD for $71,875! A 2018 FIFA World Cup gold winner’s medal awarded to a player from the champion France national football team.



Sold in today's "Sports Legends" auction taking place now on Julien's Live!#Sports #Memorabilia #Auction #JuliensAuctions #Futbol #FIFA pic.twitter.com/UCzrlqb8Kq