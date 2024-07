Flamengo : West Ham fixe ses exigences pour Paqueta

L’information dévoilée hier soir par la presse brésilienne a fait grand bruit. Flamengo a contacté West Ham pour tenter de rapatrier Lucas Paqueta. Dans le viseur de la fédération anglaise (FA) qui l’accuse de matches truqués, le milieu de terrain met les Hammers dans l’embarras puisqu’il risque une très lourde sanction.

Le Mengão a donc proposé au club britannique de se débarrasser de Paqueta. Sauf que la formation carioca va devoir sortir un gros chèque. Globoesporte et The Athletic affirment en chœur que West Ham n’est pas fermé à l’idée de se débarrasser du Brésilien, mais le club refuse de discuter pour un prêt. Les Hammers ont déboursé environ 60 M€ en 2022 et ils comptent récupérer leur mise. Flamengo est prévenu, mais à ce tarif, pas sûr que le club entraîné par Tite ait la capacité de boucler l’affaire.