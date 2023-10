John Textor vire encore un coach !

Il n’est décidément pas bon d’être entraineur dans la galaxie Eagle de John Textor. Après Laurent Blanc viré à l’OL, c’est au tour de Bruno Lage de prendre la porte de Botafogo. Le technicien portugais de 47 ans, dont le nom revenait d’ailleurs avec insistance à Lyon ces dernières semaines, est viré alors même qu’il était leader du championnat brésilien avec 7 points d’avance sur le Red Bull Bragantino, son dauphin.

Avec un bilan décevant sur les derniers matches (4 défaites et 1 match nul sur les 5 derniers matches), Lage paye aussi ses choix tactiques non compris par les supporters du club brésilien. Botafogo, qui compte quelques anciens de Ligue 1 dans ses rangs (Luis Henrique, Rafael et Marçal), va faire confiance à Lucio Flavio, ancien adjoint de Claudio Caçapa, pour lui succéder sur le banc de touche comme l’explique le communiqué publié sur le site du club.