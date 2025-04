Le FBI va travailler avec la FIFA pour le Mondial 2026

La FIFA a décidé de frapper fort. Ce jeudi, l’instance du football mondial a annoncé un partenariat avec le FBI concernant la Coupe du Monde 2026 mais pas que. La célèbre bureau d’investigation américain sera en charge de la sécurité lors de cet événement planétaire mais aussi lors du Mondial des Clubs cet été.

« Un grand merci à la procureure générale des États-Unis, Pamela Bondi, au directeur du FBI, Kash Patel, à leurs équipes respectives et aux membres du comité d’organisation du Mondial 2026 pour l’excellent esprit de collaboration qui a régné lors de la réunion. Nous sommes tous impatients de travailler ensemble pour que les États-Unis accueillent le monde en 2025 et 2026 pour une célébration mondiale du football dans la paix et le bonheur ! Tel est notre objectif et l’engagement que nous avons tous ensemble », a lancé Gianni Infantino après cette réunion.