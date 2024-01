CdF : le LOSC va déposer plainte pour des propos racistes entendus contre le Racing

Décidément, ce fléau se manifeste de plus en plus ces derniers jours. Alors que Mike Maignan a été victime de cris racistes ce samedi lors de la rencontre entre l’Udinese et l’AC Milan, des propos racistes auraient été entendus dans la tribune visiteurs du stade Walter Luzi à Chambly lors de la rencontre entre Lille et le Racing. Des propos visant clairement des supporters et des joueurs arabes et noirs. Pour identifier ces supporters, le LOSC a annoncé la mise en place d’un formulaire anonyme pour témoigner.

Dans un communiqué paru ce lundi, le club nordiste a annoncé déposer plainte pour X : «le LOSC a découvert avec consternation sur les réseaux sociaux l’existence de plusieurs témoignages de ses supporters concernant des propos discriminatoires et haineux, tenus par des individus présents dans la tribune visiteurs du stade Walter Luzi à Chambly. Alors qu’une plainte va être déposée contre X, la démarche afin de tenter d’identifier les coupables de ces agissements condamnables est en cours, avec la volonté d’engager des poursuites pouvant déboucher sur des condamnations judiciaires et de les éloigner durablement de nos tribunes.»