Amicaux : Depay sauve les Pays-Bas face à l'Ecosse, la Géorgie dispose de la Roumanie

À moins de dix jours de l'Euro, les Pays-Bas, potentiels outsiders, ont fait nul face à l'Ecosse (2-2). La partie, débutée sur un petit rythme et avec une maitrise néerlandaise, a connu sa première incursion suivie d'une frappe au bout de presque dix minutes, par l'intermédiaire de Denzel Dumfries (7e). Mais, sur une mauvaise relance de Matthijs de Ligt pourtant loin d'être sous pression, et une perte de balle de Memphis Depay, Jack Hendry a ouvert le score de loin face à un Krul apathique (0-1, 11e). La réponse n'a pas tardé à venir. Georginio Wijnaldum a dévié astucieusement pour Memphis, qui a terminé de volée (1-1, 17e). C'est pourtant bien l'Ecosse qui est repassée devant grâce à Kevin Nisbet, suite à un centre précis d'Andrew Robertson (1-2, 64e). Heureusement, le héros Memphis était là pour sauver les meubles au buzzer d'un coup franc limpide (2-2, 89e). Prochain rendez-vous et dernier match préparatoire pour la bande de Depay : dimanche, face à la Géorgie.

Dans l'autre rencontre, les péripéties ont été nombreuses. Florin Tanase a été exclu pour la Roumanie avant la pause (42e), avant que Solomon Kvirkvelia n'écope d'un second jaune et ne l'imite, tout juste trois minutes après l'ouverture du score de Georges Mikautadze (0-1, 61e). Razvan Marin a eu l'occasion de permettre aux siens de revenir quasiment dans la foulée, mais il a manqué son penalty (65e). Le break est intervenu quelques minutes plus tard, par Giorgi Aburjania (0-2, 72e). La Roumanie ne s'en est pas remise, même si Andrei Virgil Ivan a réduit l'écart (1-2, 78e).

Les résultats de 20h45 :