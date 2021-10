Neymar attaque une chanteuse pour diffamation

«Je ne m'y connais pas en football, mais Neymar me semble, à ce jour, une promesse en tant que joueur et une déception en tant que citoyen. Il veut du respect ? Qu'il s'en donne et serve la nation. Ah, et qu'il paye ses impôts !» En septembre dernier, Zélia Duncan aurait posté ce tweet incendiaire au sujet de Neymar. Un post que la star brésilienne n'a visiblement pas apprécié.

Selon UOL Esporte, le n° 10 du Paris SG et de la Seleção, assisté par ses avocats, a fait parvenir à la chanteuse brésilienne une série de 11 questions pour savoir pourquoi il est une déception. L'Auriverde et son staff considèrent que ce message, «possiblement diffamatoire», «porte atteinte à son honneur, considérant que ces mots dépassent le cadre de la liberté d'expression et peuvent être réprimandés pénalement». Quand on l'attaque, Neymar contre-attaque !