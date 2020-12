La SDJ de Canal Plus dénonce la décision de la chaîne de virer Stéphane Guy

Licencié par la direction de Canal Plus où il travaillait depuis plus de 20 ans pour avoir soutenu publiquement le comédien Sébastien Thoen, viré lui aussi à la suite d'un sketch parodiant l'émission de CNews tenue par Pascal Praud, Stéphane Guy a reçu un soutien de poids. La Société des Journalistes (SDJ) de Canal Plus a publié un communiqué dans lequel elle désapprouve la décision de la direction et en appel à la sauvegarde de la liberté d'expression, pilier de la profession.

«Nous, journalistes du service des sports de Canal + et/ou des rédactions du groupe Canal +, nous indignons de cette éviction arbitraire. Rien ne saurait justifier ces atteintes répétées à la liberté d'expression lorsque celle-ci s'inscrit dans le respect des limites prévues de la loi. Nous revendiquons, à nouveau, le droit pour tout collaborateur du groupe, d’exercer son métier sans craindre d’être licencié, écarté, inquiété si ce qu’il dit ou écrit déplait à notre direction. »