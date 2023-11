Qualifs. Euro 2024 : le Kosovo s’offre Israël

Match reporté suite au conflit mêlant Israël et la Palestine, le match de la 7e journée des éliminatoires de l’Euro 2024 entre le Kosovo et Israël a eu lieu ce soir à Pristina. Une rencontre importante puisque les visiteurs pouvaient revenir à deux points de la Roumanie et à une unité de la Suisse.

La suite après cette publicité

Quasiment éliminé avant ce match, le Kosovo a pourtant surpris en trouvant la faille avant la pause. Milot Rashica a forcé le verrou sur un bon service de Vedat Muriqi (41e). En seconde période, Israël a poussé pour aller chercher l’égalisation, mais n’a pas réussi. Pire, Roy Revivo a été exclu lors des dernières minutes (90e +4). Le Kosovo s’impose 1-0 et revient à un point de son adversaire. Israël s’éloigne de la qualification.