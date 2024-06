Écosse - Hongrie : les compositions officielles

C’est le match de la dernière chance pour les deux équipes. L’Écosse, qui a glané un point face à la Suisse (1-1) après avoir lourdement perdu face à l’Allemagne (5-1), peut encore terminer deuxième du groupe en cas de défaite des Suisses face aux Allemands dans le même temps. La Hongrie, elle, a perdu ses deux premières rencontres et doit absolument remporter ce match pour espérer décrocher une des places des meilleurs troisièmes de la phase de poule. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

Pour ce match, Steve Clarke, privé de Tierney (blessé) et Porteous (suspendu), aligne un 5-4-1 écossais avec Gunn aux cages, Ralston, Hendry, Hanley, McKenna et Robertson en défense, un milieu de terrain McTominay-Gilmour-McGregor-McGinn et, enfin, Adams, seul à la pointe de l’attaque. En face, Marco Rossi fait débuter la Hongrie en 3-4-2-1 avec Peter Gulacsi dans les buts, Fiola-Orban-Dárdai comme arrière-garde, Styles, aux dépens de Nagy, devant la défense aux côtés de Schäfer tandis que Bolla et Kerkez assurent les rôles de pistons. Enfin, devant, Sallai et Szoboszlai sont en soutien de Varga sur le front de l’attaque.

Les compositions d’équipes :

Écosse : Gunn - Ralston, Hendry, Hanley, McKenna, Robertson - McTominay, Gilmour, McGregor, McGinn - Adams

Hongrie : Gulacsi - Botka, Orban, Dardai - Bolla, Styles, Schäfer, Kerkez - Sallai, Varga, Szoboszlai