L'Italie dit merci à Moise Kean... et au PSG

La suite après cette publicité

Muet lors de ses 6 dernières sorties avec l'Italie, Ciro Immobile (31 ans) a relancé le débat autour du n° 9 de la Nazionale. Et ce mercredi, face à la Lituanie (5-0), Roberto Mancini a choisi de jouer la carte jeunes pour relancer une Squadra qui sortait de deux nuls poussifs contre la Bulgarie (1-1) et la Suisse (0-0). Giacomo Raspadori, jeune premier de Sassuolo, et Moise Kean, de retour après avoir manqué l'Euro 2020 victorieux, étaient ainsi alignés d'entrée.

Des choix payants puisque le premier a ouvert son compteur en sélection, tandis que le second s'est offert un doublé retentissant. «Deux étoiles sont nées», salue La Gazzetta dello Sport. «Baby boom, les jeunes champions font le show», s'enflamme le Corriere dello Sport. Le quotidien sportif au papier rose souligne la capacité à lutter de l'ancien Parisien et son efficacité, puisqu'il compte désormais 4 réalisations en 10 capes.

Doublé et relancé... grâce au PSG

Le sélectionneur l'a évidemment félicité, avant de lui envoyer un message fort. «Tout dépend de ses pieds et, surtout, de sa tête : il est fort et il court, il peut avoir un grand avenir», a-t-il lâché. L'intéressé a bien entendu, comme il l'a laissé entendre à l'issue de la partie. «Tout dépend de moi, de mon travail et de mon sérieux. Mes partenaires m'ont toujours aidé, cette fois encore. Je travaille dans la tête et je suis revenu en Nazionale avec de nouveaux objectifs», a-t-il lancé.

L'Azzurro, revenu à la Juventus cet été, a d'ailleurs tenu à remercier le PSG pour ce retour en forme. «L'expérience au Paris SG m'a tellement aidé, j'ai été proche de grands joueurs et j'ai beaucoup appris d'eux. La Juventus ? À Turin, il faut travailler. Je veux donner 100% pour les Bianconeri pour obtenir d'excellents résultats», a-t-il conclu. Merci Paris.