Amical : l’Espagne étrille l’Irlande du Nord et revient fort avant l’Euro

A quelques jours de l’Euro, l’Espagne poursuivait sa préparation par une rencontre face à l’Irlande du Nord. L’occasion pour Luis de La Fuente de faire des derniers tests avant de débuter officiellement la compétition face à la Croatie, qui a d’ailleurs dominé le Portugal pour son dernier match amical ce samedi. Pour cette rencontre, la Roja se présentait avec un onze très séduisant composé de Nico Williams, Alvaro Morata, Pedri et Lamine Yamal. Robin Le Normand était aussi aligné en défense alors que le Parisien Fabian Ruiz était titulaire dans l’entrejeu.

Si sur le papier, cette rencontre semblait très déséquilibrée, l’Irlande du Nord ouvrait rapidement le score à la surprise générale. Sur sa première occasion, c’est Daniel Ballard qui plaçait sa tête dans la cage d’un Unai Simon trop court (2e). De quoi alerter directement l’Espagne qui revenait dans la foulée et qui déroulait ensuite avec une facilité déconcertante. En véritable patron de cette équipe, Pedri égalisait d’une sublime frappe depuis l’extérieur de la surface (12e). Le joueur du Barça était dans tous les bons coups. Dans la foulée, la Roja prenait l’avantage grâce à Alvaro Morata et au bon centre de Jesus Navas.

Lamine Yamal encore décisif

L’attaquant de l’Atlético marquait un but qui lui permettait de rejoindre David Silva à la 4e place des meilleurs buteurs de la sélection (35 buts). En grande forme, la formation emmenée par Rodri inscrivait un nouveau but. C’est encore Pedri qui trouvait la faille après un bon centre de Nico Williams. Et cela ne s’arrêtait pas là puisque sur un excellent service de Lamine Yamal, c’est Fabian Ruiz qui reprenait le cuir et y allait aussi de son but (4-1, 35e).

Au retour des vestiaires, l’Espagne gérait tranquillement son avantage et allait même inscrire un nouveau but. Après une récupération haute de Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal marquait le dernier but de ce festival offensif espagnol. A quelques jours de son entrée en lice à l’Euro, l’Espagne se rassure et fait le plein de confiance après sa large victoire lors du dernier match (5-0 face à Andorre). Luis de La Fuente peut avoir de quoi se réjouir.