Migouel Alfarela dans le viseur des cadors grecs !

Migouel Alfarela fait déjà sensation ! Prêté à l’Athens Kallithea par le Legia Varsovie en janvier dernier, l’attaquant français de 27 ans n’a pas tardé à s’imposer comme l’un des hommes forts du championnat grec. Auteur de 9 buts en seulement quatre mois, l’ancien joueur de Bastia impressionne. Puissant, décisif et constant, il a ainsi marqué les esprits à chacune de ses apparitions et ses performances n’ont pas échappé aux plus grands cadors du football grec.

Selon nos informations, les quatre plus grands clubs du pays — Panathinaikos, Olympiakos, AEK et PAOK — suivent, en effet, de très près le joueur et envisagent sérieusement de passer à l’action cet été. À 27 ans, Alfarela semble, de son côté, prêt à franchir un nouveau cap. Une chose est sûre, le mercato s’annonce brûlant à l’heure où son nom revient avec insistance sur les lèvres des dirigeants et des supporters…