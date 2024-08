JO 2024 : le Maroc corrige les Etats-Unis et file en demi-finale

Début des quarts de finale de ces Jeux Olympiques ce vendredi avec la première rencontre entre le Maroc et les États-Unis. Les coéquipiers d’Achraf Hakimi, favoris dans cette rencontre et plus globalement pour aller chercher une médaille, jouaient au Parc des Princes. Dans une ambiance électrique et clairement aux couleurs marocaines, les hommes de Tarek Sektioui ont corrigé sans trembler une formation américaine très décevante (4-0). Tout commençait bien avec l’ouverture du score sur penalty de Soufiane Rahimi.

Le buteur marocain ne tremblait pas et marquait son 5e but du tournoi, le meilleur buteur de la compétition et de loin. Au retour des vestiaires, Ilias Akhomach, véritable révélation de la compétition, faisait le break sur un bon service d’Abde Ez. Et ce n’était pas terminé. Dans son stade, le capitaine Achraf Hakimi scellait définitivement la victoire des siens sur un rush solitaire conclu par une belle frappe du gauche. En toute fin de rencontre, El Mehdi Maouhoub inscrivait un nouveau penalty pour la victoire du Maroc (4-0). Au prochain match, les Lionceaux de l’Atlas affronteront le vainqueur de Japon-Espagne avec le rêve d’aller chercher une médaille.