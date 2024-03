L’Espagne scandalisée par trois actes racistes en une soirée !

Le football n’en finit plus d’être frappé par les violences racistes. En Espagne ce samedi soir, la rencontre de troisième division entre le Rayo Majadahonda et le Sestao River a tourné au drame après que les joueurs du Rayo ont refusé de terminer leur match, après un affrontement entre leur gardien de but sénégalais Cheikh Sarr et des supporters adverses du Sestao, accusés de lui avoir lancé plusieurs insultes racistes. Plus surprenant après cela, le gardien a été exclu et cela a poussé ses coéquipiers à refuser de reprendre la rencontre.

Un scandale en D3 espagnole

Les arbitres ont ensuite pris la décision de mettre un terme à la rencontre, alors que le club de troisième division espagnole a assuré qu’il «ne reprendra pas le match après que notre joueur a été la cible d’insultes racistes inacceptables», sur ses réseaux sociaux. Pourtant, l’arbitre du match a confirmé ses insultes très violentes dans le procès-verbal de la rencontre. «A la 84e minute du match et selon le joueur n°13 de l’équipe visiteuse (Sarr), plusieurs supporters du public (…), identifiés comme des fans de l’équipe locale en raison de leurs chants et de leurs vêtements, se sont adressés à lui dans les termes suivants : "Tu es un putain de singe", "putain de merde noire"», a-t-il expliqué.

Des mots très violents, qui n’ont pas pu être entendus par les arbitres, toujours selon le procès verbal. «Le joueur a violemment agrippé l’un des spectateurs présents, devant être séparé par ses coéquipiers et les spectateurs présents. Une fois expulsé, le joueur m’a violemment attaqué, avec la claire intention d’attaquer», a ensuite ajouté l’arbitre pour expliquer l’expulsion du gardien de Majadahonda. Mais il n’agit pas de la seule action raciste de la soirée, puisque Marcos Acuna, latéral du FC Séville, a été aussi la victime d’insultes venant des tribunes du stade Coliseum Alfonso Pérez de Getafe.

Vinicius Jr. a réagi

«Dans le football, nous demandons le respect. Que les gens ne viennent pas ici en pensant qu’ils peuvent se lâcher et dire des bêtises. Acuna a entendu des insultes et l’a dit à l’arbitre. Nous devons identifier les gens et nous en débarrasser», a confirmé son partenaire Sergio Ramos, après la victoire. Mais ce n’est pas tout puisque l’entraîneur du FC Séville, Quique Sanches Flores, a également déclaré qu’il avait été victime de chants à caractère xénophobe au cours de la rencontre contre Getafe (1-0).

Des évenements qui ont obligé Vinicius Jr, très engagé dans cette cause et lui-même victime de racisme à plusieurs reprises, à réagir sur X. «Ce week-end je n’ai même pas joué mais nous avons eu trois cas insoutenables de racisme en Espagne, juste ce samedi. Tout mon soutien à Marcos Acuna et l’entraîneur Quique Flores de Séville. A Sarr du Rayo Majadahonda, faites que votre courage inspire les autres. Les racistes doivent être exposés et les matchs ne peuvent pas continuer avec eux dans les tribunes», a assuré l’ailier du Real Madrid.