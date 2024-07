Espagne-France : la réaction à chaud de Luis de la Fuente

Luis de la Fuente est un homme heureux ce soir. Poutant critiqué avant l’Euro, le sélectionneur ibérique a réussi à hisser la sélection espagnole en finale après avoir battu les Bleus. Après la rencontre, il a partagé sa joie devant les caméras de la télévision espagnole.

La suite après cette publicité

« On est content. On l’était déjà d’être en demi, mais là encore plus. On est fier. Les joueurs sont exceptionnels. Ils ont amené l’Espagne là où elle doit être. Dans ce sport, il faut être humble, dans une finale, le rival est grandissime quoi qu’il arrive. Il faut mettre en valeur ce qu’on fait nos joueurs, c’est exceptionnel, on veut continuer de gagner, ne pas se relâcher. L’équipe a très bien travaillé en défense, et on a pu créer du danger. En deuxième période, c’était plus tactique, on voulait qu’ils s’exposent pour jouer en contre. On a fait un match très complet », a expliqué l’Espagnol, qui a ajouté ne pas avoir de rival favori pour la finale.