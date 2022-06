Mercato : un indésirable est prêt à quitter le PSG

Une belle épine dans le pied du PSG. Cet été, le club de la capitale fait face à un sacré casse-tête. En effet, les champions de France veulent se séparer de plusieurs joueurs jugés indésirables mais ils galèrent à dégraisser. La raison ? Personne ne veut partir. Dans la presse, tous l'ont fait savoir. D'Ander Herrera à Mauro Icardi, en passant par Leandro Paredes ou encore Danilo Pereira : tous souhaitent rester à Paris.

De quoi agacer la direction qui compte faire de la place dans son effectif tout en allégeant sa masse salariale au passage. Mais les pensionnaires du Parc des Princes vont peut-être avoir le sourire. En effet, l'un des joueurs invités à s'en aller cet été serait en train de changer d'avis. Il s'agit de Thilo Kehrer. Pourtant, ce n'était pas forcément gagné. Depuis plusieurs mercatos déjà, l'Allemand est cité comme un candidat au départ. Arsenal s'était notamment penché sur son cas l'été dernier.

Le clan Kehrer étudie le marché

Mais Kehrer était finalement resté avec l'idée d'aller au bout de son contrat, qui prend fait officiellement le 30 juin 2023, soit dans un an. Toutefois, Paris espérait qu'il s'en irait cet été afin de récupérer quelques liquidités et éviter de le laisser filer libre l'été prochain. Mais ce n'était pas la stratégie du joueur. Enfin, jusqu'à présent. Selon le média allemand Sport Buzzer, Thilo Kehrer n'est plus contre le fait de changer d'air cet été. Il aurait d'ailleurs changé d'agent et étudierait activement le marché.

Aucun nom de club n'a toutefois été cité pour le moment. Mais l'international allemand a visiblement ouvert la porte à un départ. Les récentes déclarations de son sélectionneur, Hans-Dieter Flick, ont certainement fait mouche. «Nous avons besoin de joueurs qui sont dans le rythme. Il est particulièrement important pour le Qatar que nous ayons des joueurs avec de nombreuses minutes de jeu. Nous n'avons pas du tout le temps d'améliorer quoi que ce soit. S'il y a des déficits conditionnels, il est impossible de les retravailler au cours d'un tournoi». Un message visiblement entendu par Thilo Kehrer.