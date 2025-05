Mondial des Clubs : le TAS déboute le Club Léon

Le 21 mars dernier, la FIFA annonçait l’exclusion de Club Léon de sa prochaine Coupe du Monde des Clubs 2025. Pour justifier sa décision, l’instance dirigeante organisatrice du tournoi expliquait que Club Léon et le CF Pachuca transgressaient les règles relatives à la multipropriété, sans expliquer pour autant pourquoi elle avait choisi d’exclure Club Léon et non Pachuca. Pas de quoi calmer les ardeurs du Club Léon qui a alors saisi le Tribunal arbitral du sport pour contester cette décision. Malheureusement pour la formation mexciaine, le TAS vient de rendre un avis défavorable.

«Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rejeté les appels interjetés par le Club León, le Club de Fútbol Pachuca (Pachuca) et l’Asociación Liga Deportiva Alajuelense (LDA) contre les décisions de la FIFA concernant la Coupe du Monde des Clubs 2025. La formation du TAS a rendu une décision opérationnelle rejetant les trois appels et a estimé que Pachuca et Club León ne remplissaient pas les critères énoncés à l’article 10.1 du Règlement de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 relatif à la propriété multiple des clubs», indique le communiqué relayé par le média mexicain Récord. La place vacante se jouera donc bien entre le club mexicain América et le Los Angeles FC de Lloris et Giroud.