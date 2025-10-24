Monaco : la sortie de Pocognoli sur la forme de Paul Pogba

Ce vendredi, le nouveau coach de Monaco Sébastien Pocognoli était présent en conférence de presse avant d’affronter Toulouse. Le technicien belge, qui a débuté son aventure sur le Rocher par deux matches nuls, a dû évoquer la situation de Paul Pogba. Le retour du Français est de plus en plus proche mais il va falloir encore être un peu patient selon Pocognoli.

«On doit encore pousser la semaine qui vient, c’est ce qu’il y a de mieux à faire pour qu’il soit dans les meilleures dispositions pour faire son retour. Il y a une très bonne communication entre lui et le staff médical pour lui permettre d’arriver avec les meilleures dispositions et le plus de confiance possible. J’espère que la semaine qui va s’écouler après va nous permettre de répondre aux dernières questions. Il est proche, mais il y a encore des étapes. Notamment, oui, de s’entraîner à 100 % toute la séance, ce qu’il n’a pas encore fait. Je pense qu’on est encore sur quelques semaines. À voir si ce sera avant la trêve ou pas. Mais en tout cas, ça fait plaisir de le revoir sur le terrain et qu’il revienne parmi ses coéquipiers. Ça me permet aussi de le découvrir, pas seulement hors du terrain, mais aussi maintenant sur le terrain.»