Turquie : le message fort de Gianni Infantino

La rencontre entre le MKE Ankaragücü et Rizespor (1-1) restera un évenement marquant. En effet, Halil Umut Meler, l’arbitre de la rencontre, a été attaqué par Faruk Koca, le président d’Ankaragücü, et deux de ses proches. Une scène qui a indigné la planète football et qui a d’ailleurs conduit à l’arrêt de tous les Championnats en Turquie.

La suite après cette publicité

Au lendemain des événements, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a réagi sur son compte Instagram. Il n’y a absolument aucune place pour la violence dans le football, et en dehors du terrain. Les événements qui se sont déroulés en Süper Lig de Turquie sont totalement inacceptables et n’ont pas leur place dans le football et dans notre société. Les acteurs du jeu doivent être en sécurité et j’appelle les autorités compétentes à s’assurer que cela soit strictement respecté à tous les échelons», a ajouté le président de l’instance.