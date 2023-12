La violente attaque contre un arbitre turc choque le monde entier, Manchester United prépare une saignée d’envergure

La violente agression d’un arbitre turc scandalise l’Europe

C’est allé très très loin en Turquie hier soir lors du match entre Ankaragücü et Rizespor qui s’est soldé par un match nul (1-1). Le président d’Ankaragücü, Faruk Koca, s’en est pris physiquement à l’arbitre Halil Umut Meler, en lui assénant un coup de poing. Tombé par terre, Halil Umut Meler a ensuite été roué de coups par des proches du président. L’image est absolument terrible et ce matin, le journal turc Fotomaç placarde un cinglant : «le coup de poing de la honte» sur sa Une ! Une scène choquante qui a très rapidement fait réagir la fédération turque. Cette dernière a en effet décidé d’arrêter son championnat jusqu’à nouvel ordre. Le ministre de l’Intérieur a officiellement annoncé que le président d’Ankaragücü et les deux personnes qui l’accompagnaient avaient été arrêtés. Mais cette image fait le tour du Monde et choque la presse sportive. The Guardian parle de «terreur turque. L’arbitre d’un match de Super Ligue reçoit un coup de poing et un coup de pied à la tête.» Dans ses pages intérieures, Marca évoque une «agression sauvage sur un arbitre»… Les sanctions risquent d’être très lourdes, mais ce sont des images de violences qui n’ont rien à faire sur un terrain de football…

Manchester United ouvre la porte pour se débarrasser de 4 stars

En Angleterre, Manchester United qui fait encore couler beaucoup d’encre ! Ce matin, le Manchester Evening News lâche une bombe en placardant que des stars vont êtres «évacuées» cet hiver ! Le club mancunien veut se séparer de plusieurs joueurs cadres lors du prochain mercato hivernal. Selon le quotidien, «Manchester United écoutera les offres pour cinq joueurs : Varane, Casemiro, Martial, Sancho, van de Beek» ! «Les règles du fair-play financier ont incité United à devenir un vendeur plus proactif, même si des sources du club insistent sur le fait qu’aucun joueur ne sera expulsé et que le manager Erik ten Hag ne veut pas des ventes qui affaibliraient l’équipe. United ne s’attend pas à un exode massif le mois prochain, mais a décidé d’alerter les clubs de la disponibilité de certains joueurs bien avant le mercato.» The Guardian aussi revient sur cette information et parle des «soldes de janvier» pour Manchester United ! Enfin, le Daily Star revient surtout sur le choc de ce soir entre les Red Devils et le Bayern Munich. Le tabloïd fait dans le jeu de mots avec le nom du coach et indique que l’équipe devra être «à 110 %» ! «Erik demande à son équipe de se montrer à la hauteur lors du match décisif», reprend le quotidien. Les Mancuniens sont très mal embarqués et doivent absolument gagner pour espérer se qualifier…

«Ibracadabra»

En Italie, la Botte se réjouit du retour de Zlatan Ibrahimovic aux affaires ! Le Suédois revient à l’AC Milan en tant que conseiller spécial du propriétaire du club, Redbird. Pour La Gazzetta dello Sport, c’est «Ibra mission Milan. Zlatan est de retour. Cardinal l’engage pour faire bouger les choses. Le totem suédois de retour à la maison», estime le journal au papier rose. L’ancien attaquant, à la retraite depuis l’été dernier, fait aussi la couverture de Tuttosport qui reprend le célèbre surnom du Suédois : «Ibracadabra» ! «Zlatan revient en tant que super consultant. Sa magie est nécessaire pour relever l’AC Milan en crise», rapporte le quotidien sportif.