Turquie : les dernières nouvelles de la terrible agression de l’arbitre Halil Umut Meler

L’image a fait le tour du monde et en a choqué plus d’un. Hier soir, alors que le MKE Ankaragücü a été tenu en échec par Rizespor sur sa pelouse à Ankara (1-1), des événements gravissimes se sont produits à l’issue de la rencontre. Fou de rage contre l’arbitre du match, Halil Umut Meler, le président d’Ankaragücü, Faruk Koca, s’en est pris physiquement à l’homme en noir en lui assénant un coup de poing. Tombé par terre, Halil Umut Meler a ensuite été roué de coups par des proches du président.

Une scène choquante qui a très rapidement fait réagir la fédération turque. Cette dernière a en effet décidé d’arrêter son championnat jusqu’à nouvel ordre. Une onde de choc qui a même atteint le sommet de l’État. Sur son compte X, le président Recep Erdogan s’est publiquement exprimé pour soutenir l’arbitre agressé. «Je condamne l’attaque contre l’arbitre Halil Umut Meler après le match MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor joué ce soir et je lui souhaite un prompt rétablissement. Le sport est synonyme de paix et de fraternité. Le sport est incompatible avec la violence. Nous ne permettrons jamais que la violence se produise dans le sport turc».

Le président du MKE Ankaragücü arrêté

Ancien secrétaire général du MHK (le conseil central des arbitres turcs, ndlr), Ali Kunal a donné des nouvelles d’un arbitre prêt à arrêter sa carrière. « Il est très déprimé, très angoissé. Les médecins lui ont donné des sédatifs. Son état n’est pas très mauvais, il nous a tous parlé. Il y a 60 à 70 arbitres à l’hôpital en ce moment (hier soir, ndlr). Les arbitres de Süper Lig viendront à Ankara. Halil est toujours sous le choc de l’incident. Pendant que nous étions avec lui, il a prononcé des phrases comme 'c’est fini, tout cela vient de moi’. Nous lui avons dit : 'Retournez à Izmir, parlez à votre famille et prenez cette décision avec eux…' ». Pendant ce temps-là, le président du MKE Ankaragücü a été appréhendé par les autorités.

Le ministre de l’Intérieur, Ali Yerlikaya, a officiellement annoncé que Koca et les deux personnes qui l’accompagnaient avaient été arrêtés. « Le président du club d’Ankaragücü, Faruk Koca, qui a attaqué l’arbitre Halil Umut Meler à la fin du match MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor, est soigné à l’hôpital sous la surveillance de nos forces de sécurité. Les procédures de détention seront effectuées après le traitement. K.C et Ş., qui ont attaqué notre arbitre. Des individus nommés Y. Ş ont été arrêtés sur instructions du parquet général d’Ankara-Ouest », relaient les médias turcs. De son côté, le ministre de la Justice Yılmaz Tunç a également annoncé qu’une enquête avait été ouverte. « L’enquête judiciaire nécessaire a été ouverte contre les responsables de l’attaque contre l’arbitre du match Halil Umut Meler à la fin du match MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor ». Et les sanctions s’annoncent XXL.