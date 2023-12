Agression d’un arbitre : la Turquie arrête complètement son Championnat !

C’est une image qui a profondément choqué le football européen… et même mondial. Dans la capitale turque, le MKE Ankaragücü a été tenu en échec par Rizespor après avoir encaissé un but dans les derniers instants de la rencontre. Et alors que l’un de ses joueurs avait été expulsé à la 50e minute de jeu, Faruk Koca, le président du club de la capitale, était très remonté contre les décisions arbitrales de Halil Umut Meler. Ce dernier s’est alors précipité sur le terrain et lui a asséné un coup de poing qui l’a fait tomber à terre. Au sol, l’homme en noir s’est fait rouer de coups par des comparses du président, laissant M. Umut Meler dans un état préoccupant.

Une scène d’une grande violence, qui a obligé les instances turques à prendre une décision radicale. Après une réunion exceptionnelle, il a été décidé d’arrêter complètement le Championnat de Süper Lig jusqu’à nouvel ordre. «Nous suivons de près l’état de santé de Halil Umut Meler

et souhaitons un prompt rétablissement à notre précieux arbitre (…) Aujourd’hui, cette attaque ignoble n’est pas seulement dirigée contre Halil Umut Meler. Aujourd’hui, cette attaque inhumaine et méprisable a été commise envers tous les acteurs du football. Suite à la décision du conseil d’administration de la fédération turque de football, les matches de toutes les ligues ont été reportés pour une durée indéterminée», est-il expliqué dans le communiqué de la Fédération de Football de Turquie, ajoutant vouloir punir les agresseurs «le plus sévèrement possible».