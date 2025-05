Lens prospecte dans tous les sens pour son futur coach

Décidément, l’intersaison au RC Lens est loin d’être un long fleuve tranquille, entre l’annonce-choc de Will Still au sortir du dernier match de la saison et le remaniement interne au niveau de la direction du club artésien avec les départs de Pierre Dréossi et de Diego Lopez, remplacés respectivement par Benjamin Parrot et Jean-Louis Leca. Et les deux hommes ont du pain sur la planche pour dresser la feuille de route du club nordiste pour la prochaine saison. Avant de songer à gérer les cas individuels de joueurs aussi bien dans le sens des départs que des arrivées, le nouveau DG et le nouveau directeur sportif du RCL doivent déjà régler le cas de la fratrie Still. Selon nos informations, tout n’est pas encore réglé quant au départ des trois hommes même si ce n’est qu’une question d’heures puisqu’un accord est sur le point d’être trouvé pour Will Still avec Southampton.

En parallèle, Lens s’active pour chercher un nouveau coach comme l’expliquait d’ailleurs le propriétaire du club Joseph Oughourlian jeudi soir. «Je ne vais pas commenter. Les frères Still vont sortir du club. Pour le reste, je ne veux pas que vous spéculiez. Si je vous donne des éléments, vous allez trouver son nom. Nous avons plusieurs pistes. Des gens assez différents. De préférence francophones. Le RC Lens a toujours donné sa chance à de jeunes profils. Mais je ne vais pas vous dire que le prochain entraîneur ne sera pas expérimenté», expliquait-il.

Le futur coach devra se fondre parfaitement dans l’environnement du RC Lens

Ces derniers jours, de nombreux profils de coaches libres sont sortis : de Pierre Sage (ex-OL) à Francesco Farioli (ex-Ajax) en passant par Karel Geraerts (ex-Schalke 04), mais aussi des entraîneurs actuellement en poste. Le technicien portugais de Dunkerque Luis Castro, auteur d’une saison remarquable avec l’USLD (barragiste de L2 et 1/2 finaliste de la Coupe de France face au PSG) est sur la short list lensoise de même que Sébastien Pocognoli, le coach de l’Union Saint Gilloise auteur d’une fin de saison incroyable avec le club belge et proche de l’emmener vers le sacre. Si ce dernier a balayé d’un revers de main la rumeur en conférence de presse, ce dernier étant surtout focalisé sur la fin de saison de son club en Jupiler Pro League, cela n’empêche pas Jean-Louis Leca et la direction lensoise de prospecter à tout va à la recherche du profil idoine.

Selon nos informations, deux profils de coachs qui ne sont pas sortis dans les médias sont également étudiés avec le plus grand sérieux. Si le temps presse, l’idée est de ne pas se précipiter pour cette quête d’un nouveau technicien, si possible francophone, disposant de bonnes statistiques et capable de se fondre dans l’environnement du RC Lens, une donnée ô combien importante aux yeux du nouveau directoire du club artésien. La direction sportive devrait toutefois se montrer plus agressive dans ses recherches dès la semaine prochaine pour ne pas prendre du retard sur le mercato des joueurs…