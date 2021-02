Pape Alioune Ndiaye attire encore les regards

La suite après cette publicité

Le 28 décembre dernier, nous vous avions expliqué sur notre site que Pape Alioune Ndiaye était dans le viseur de plusieurs écuries, dont le LOSC et un autre club de L1. Formé à Valenciennes, ce défenseur de 23 ans s'est imposé au Vorskla-Naftohaz en Ukraine où il a été élu meilleur défenseur à la mi-saison.

De quoi encore attiser les convoitises. Après West Ham et Braga, c'est au tour de Besiktas de se pencher sur son cas. Et on peut dire que son profil plaît beaucoup en Turquie sans oublier le fait qu'il sera en fin de contrat en juin prochain. Nul doute que d'autres clubs devraient pointer le bout de leur nez d'ici là.