La Ligue 1 suit Pape Alioune Ndiaye !

Le mercato d'hiver va bientôt ouvrir ses portes. Et les clubs sont déjà sur le pied de guerre pour trouver la bonne affaire. L'une d'elles pourrait bien être Pape Ndiaye. Âgé de 22 ans, ce défenseur, formé à Valenciennes et auteur de 14 rencontres toutes compétitions confondues cette saison 2020-2021, évolue au Vorskla-Naftohaz en Ukraine. Un pays où il s'est imposé puisqu'il a été élu dans l'équipe type des étrangers du championnat de l'année 2020. Lors des 13 premières journées en 2020-21, il a également été inclus à 7 reprises dans le onze type de la ligue ukrainienne.

La suite après cette publicité

Son entraîneur, Yuriy Maksimov, lui a d'ailleurs prédit un bel avenir : «il a beau faire plus de deux mètres, il a des qualités techniques exceptionnelles et il sera l'un des meilleurs défenseurs en Europe très rapidement». Ses qualités et son talent ne sont d'ailleurs pas passés inaperçus en Europe. Déjà intéressé l'été dernier, le LOSC, où Luis Campos l'avait supervisé plusieurs fois en personne, suit toujours d'un œil son cas. Mais une autre écurie de Ligue 1, dont le nom n'a pas filtré, apprécie aussi son profil selon nos informations. A l'étranger, The Sun a récemment parlé de West Ham et Braga. Ce qui est certain, c'est que les prétendants ne devraient pas manquer pour ce talent, dont le contrat va prendre fin en juin 2021.