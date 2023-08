PSG : intérêt confirmé pour Ibrahim Sangaré

Le Paris Saint-Germain s’active du côté des départs (Neymar, Verratti, Paredes), mais le club de la capitale espère toujours conclure plusieurs arrivées. Si le secteur offensif est ciblé, les Rouge et Bleu veulent également étoffer leur entrejeu.

La suite après cette publicité

Et visiblement, le milieu ivoirien du PSV Ibrahim Sangaré (21 ans) plait aux Rouge et Bleu. Alors que le Bayern Munich a foncé sur lui, le frère de l’agent du joueur, Kiki Musampa, a confirmé sur ESPN Hollande que le PSG, Liverpool et le Bayern Munich étaient tous sur le coup.