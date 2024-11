EdF : Didier Deschamps a une préférence pour le capitanat

Demain soir, l’équipe de France va affronter Israël au stade de France dans le cadre de la Ligue des Nations. Pour cette rencontre, Didier Deschamps va devoir désigner un nouveau capitaine, puisque Kylian Mbappé et Aurélien Tchouameni, qui avait porté le brassard le mois dernier, sont absents. Et d’après RMC Sport, une grosse tendance se dégage.

Nos confrères révèlent que N’Golo Kanté (33 ans) est en pole dans l’esprit du sélectionneur tricolore. Expérimenté, le milieu de terrain est un élément sur lequel il compte sur et en dehors des terrains. Ibrahima Konaté et Jules Koundé, très appréciés par DD et plus généralement dans le groupe, sont aussi des solutions. Mais, sauf retournement de situation, c’est le joueur d’Al-Ittihad qui devrait être l’heureux élu.