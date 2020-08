Serie A : Brescia et la Sampdoria se quittent dos à dos

Pour le compte de cette 38e et dernière journée de Serie A, l’équipe de Brescia (19e), déjà reléguée en Serie B, accueillait sur sa pelouse une Sampdoria (14e) assurée de se maintenir dans l’élite italienne. Dans ce match sans enjeu, les Génois mettaient rapidement le pied sur le ballon et obtenaient un penalty dès la 27e minute de jeu. Pourtant pris à contre pied, le portier de Brescia voyait le ballon fuir le cadre. Mais près de dix minutes passaient et la chance tournait en faveur des hommes de la Sampdoria. L’attaquant français Medhi Leris inscrivait le premier but du match sur une frappe contrée par le dos du défenseur qui prenait de court un Andrenacci parti de l’autre côté.

Au retour des vestiaires, Brescia sortait la tête de l’eau par l’intermédiaire d’Ernesto Torregrossa sur penalty (49e). Enfin lancés dans ce match, les joueurs de Brescia pensaient à vingt minutes du terme, arracher une victoire pour l’honneur, en vain. L’arbitre assistant signalait un hors-jeu alors que le ballon filait dans le but. Malgré une occasion dangereuse des Génois en toute fin de match, les deux formations terminaient leur saison sur un match nul (1-1). Au classement, cela ne changeait absolument rien.