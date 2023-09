OM : Hachim Mastour valide le choix Gattuso

Si certains l’avaient oublié, Hachim Mastour évolue désormais du côté de l’Union Touarga Sport au Maroc, en D1. Durant sa carrière, le milieu, qui n’a que 25 ans aujourd’hui, a évolué du côté de l’AC Milan. Lors de l’une de ses premières saisons en professionnel, il a notamment connu un certain Gennaro Gattuso en tant que coach. Le technicien italien avait d’ailleurs taclé à sa manière sa pépite de l’époque. «Je lui ai récemment parlé, et je lui ai dit qu’il était devenu plus célèbre pour ses vidéos que pour son jeu. Il ne le fait plus, parce que je lui ai dit que s’il continuait à le faire, je lui casserai les dents. Il doit retrouver le rythme. Un train est passé, mais il n’a pas 50 ans», avait-il lancé, louant par contre son professionnalisme.

La suite après cette publicité

Eh bien, le Marocain ne l’a pas du tout mal pris. Dans un entretien pour Foot Mercato, que vous pourrez retrouver en intégralité ce vendredi soir à 19 heures, Hachim Mastour a tenu à encenser son ancien coach. «Je connaissais Gattuso et j’ai travaillé avec lui, oui. C’est l’un des meilleurs entraîneurs que j’ai eus. J’ai eu une très bonne relation avec lui sur le terrain et en dehors. Il mérite beaucoup en tant qu’entraîneur parce qu’il est vraiment bon et qu’il propose un bon football dans ses équipes. J’en profite pour le saluer chaleureusement et je lui souhaite bonne chance pour sa nouvelle expérience à l’OM», a-t-il notamment lancé dans une interview où il évoque notamment sa dépression.