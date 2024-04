FC Barcelone : le mea culpa plein de franchise de Xavi après le PSG

Le FC Barcelone a logiquement encore la gueule de bois. Même quatre jours après, il est toujours difficile de penser à autre chose et se relever après avoir subi un naufrage collectif en Ligue des Champions à domicile, qui plus est, contre le Paris Saint-Germain, un gros rival européen. Pourtant, il fallait vite que Xavi Hernández et son groupe passent à autre chose avant un Clasico très important pour le sprint final au titre de Champion d’Espagne, au Santiago Bernabéu.

Devant les médias, à la veille de ce choc espagnol, le coach blaugrana s’est montré positif pour la fin de saison : «C’est le match le plus important. Il faut gagner pour mettre la pression. Si nous gagnons, nous serions à cinq points. Je pense à un scénario positif, à la victoire. Ma pensée est positive. Nous allons sortir et gagner le match», a-t-il expliqué, lui qui quittera son club de cœur au terme de la saison. Mais Xavi est ensuite revenu sur la débâcle contre le PSG et a reconnu avoir commis des erreurs.

Xavi Hernandez regrette son attitude

«Contre le PSG, j’aurais dû contrôler davantage ma frustration. Il y a beaucoup de tension, on voit l’injustice. Nous n’avons pas minimisé nos erreurs et cela nous a coûté cher. La situation était favorable et nous les avons laissés gagner. Nous n’avons pas été bons. Nous avons fait des erreurs, j’en ai fait aussi. Nous devons faire notre autocritique. Nous reviendrons en Ligue des champions et nous nous battrons à nouveau (…) Parler des arbitres ne m’aide pas. J’espère que cela passera inaperçu contre le Real et qu’ils prendront toutes les bonnes décisions», a-t-il d’abord expliqué sur son comportement.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Real Madrid 78 31 47 24 6 1 67 20 2 Barcelone 70 31 28 21 7 3 62 34

Avant de regretter le scénario du match et l’attitude de son équipe. «Il y a eu des matches où nous avons été réduits à dix, comme contre l’Atlético et Alavés, et nous avons très bien défendu, mais l’autre jour, nous n’avons pas été bons. Nous n’accusons personne, ce sont nos erreurs. Je suis sûr que nous apprendrons de tout cela», a-t-il ajouté. Une victoire lors du Clasico permettra au Barça de rapidement passer à autre chose et Xavi l’a bien compris : «Nous devons changer la donne. Que la colère, la frustration et l’impuissance de l’autre jour se transforment en notre faveur», a ajouté le coach catalan. Place à la suite…